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綠島潛水客海底宣傳大罷免 秀標語引注目

2025/6/26 15:44（6/26 16:22 更新）
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大罷免備戰第3階段投票，罷團不僅走上街頭，就連旅遊景點也是熱門宣傳點，近日有潛水客在綠島海底舉牌宣傳大罷免，爭取獲得更多民眾支持。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月26日
大罷免備戰第3階段投票，罷團不僅走上街頭，就連旅遊景點也是熱門宣傳點，近日有潛水客在綠島海底舉牌宣傳大罷免，爭取獲得更多民眾支持。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月26日
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（中央社記者盧太城台東縣26日電）大罷免備戰第3階段投票，罷免團隊除走上街頭，旅遊景點也成熱門宣傳點，近日有2名潛水客在綠島海底穿梭魚群中，舉牌宣傳7月26日大罷免大成功，吸引眾人注目。

中國國民黨籍立法委員黃建賓（台東縣選舉區選出）近日勤走訪市場、路口或公園，呼籲鄉親一起站出來投「不同意」罷免，才能阻止惡罷每年騷擾台東人，還給台東與下一代安寧環境。

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此外，全台31個罷團「護國大遶境」7月4日花蓮縣誓師出發繞台，7月19日到立法院所在台北市青島東路。台東市區各重要路口處，近日也懸掛同意及不同意罷免宣傳海報，爭取支持。

除上街頭宣講，台東罷團28日規劃罷免活動講座，主題「細說財劃法對偏鄉的影響」；29日下午2時到5時在「挫賓總部」由律師李淑珺提供免費法律諮詢。（編輯：吳素柔/李明宗）1140626

#中國國民黨
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