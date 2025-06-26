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金曲年歌 星期五晚上影響力大足芳足芳法式台語吸睛

2025/6/26 17:39
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（中央社台北26日電）第36屆金曲獎年度歌曲競爭激烈，Energy「星期五晚上」擠掉抖音歌傳唱度強大、李竺芯「足芳足芳」法式台語趣味性高、方大同遺作「才二十三」唱出對青春的感嘆。

人氣團體Energy合體復出大成功，「星期五晚上」掀起16蹲狂潮，不只台灣人瘋，也帶動海外一起跳，如日本大阪人氣舞團Avantgardey等，「星期五晚上」的影響力也被網友認為超越抖音歌，熱門度與傳唱度不分年齡層。

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李竺芯「足芳足芳」則把台語歌寫成法式唱腔，描述穿著拖鞋在廚房做料理的日常景象，曲調與歌詞輕快，李竺芯還在Instagram上推出「偽法語真台語」教學，展現台語的多樣面貌，也吸引許多不會台語的人關注。

已故歌手方大同「才二十三」除了年度歌曲外，也入圍作曲人、作詞人等獎項，唱出對青春的懷念以及對時間流逝之快的感慨；收錄這首歌的專輯「夢想家」被評審團盛讚「燃燒生命在寫歌」。（編輯：龍柏安）1140626

#Energy
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#李竺芯
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