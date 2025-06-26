外資連3買加碼327億 敲進華邦電逾4萬張最多
（中央社記者吳家豪台北26日電）台股今天漲61.73點，收在22492.34點，外資及陸資買超327.42億元，連續3個交易日買超，買超記憶體族群的華邦電4.13萬張最多，並加碼反向ETF（指數股票型基金）和塑膠類股。
台股今天盤中最高達22587.67點、上漲157點，突破前高22470點，資金流向機器人與電池備援電力模組（BBU）概念股，但新台幣匯率大幅升值，壓抑電子類股反彈，終場加權指數收在22492.34點，上漲61.73點，漲幅0.28%。
三大法人今天合計買超179.56億元，呈現土洋對作，自營商賣超109.89億元，投信賣超37.97億元，外資及陸資買超327.42億元。
觀察外資買超前10名個股，以華邦電4.13萬張最多，其次為元大台灣50反1（00632R）3.75萬張，第3名南亞3.74萬張。其他上榜個股包括聯電、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、台積電、陽明、遠東銀、遠傳。
投信今天賣超37.97億元，減碼半導體、塑膠與航運股，前10名依序為聯電、南亞、陽明、至上、台灣大、華南金、遠傳、精成科、京元電子、遠東銀。
統一投顧董事長黎方國對中央社記者表示，對於台股後續能否挑戰23000點，他持保守態度。目前台股面臨多項不確定因素，包括新台幣升值導致的匯兌損失與毛利率壓縮、關稅戰後續發展不明、美國聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策偏鷹派等。
黎方國指出，今年以來新台幣升值約11%到12%，對企業獲利造成顯著衝擊；雖然台積電等大型公司有匯率避險策略，但台灣多數中小型電子業者主要採自然避險，若新台幣升值10%，匯兌損失可能影響獲利7%到8%，對財報而言是「致命傷」。
黎方國提到，根據歷史統計資料，第3季股市往往易跌難漲，因為資金動能較弱。此外，台股第3季將迎來除權息旺季，可能造成大盤指數蒸發約600至800點，也是負面因素，加上中東戰事的不確定性，預期加權指數將在月線及年線間區間震盪。（編輯：林家嫻）1140626
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