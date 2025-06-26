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高雄慈聯基金會攜手日方 建立街友關懷服務里程碑

2025/6/26 17:15（6/26 17:31 更新）
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高雄市慈聯社會福利基金會與日本社會福祉法人有鄰協會26日正式締結姐妹會，市府社會局長蔡宛芬（左2）等人共同見證，未來將強化街友服務專業合作與跨國經驗交流，希望提升街友服務的處遇輔導思維與工作方法。（高雄市社會局提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月26日
高雄市慈聯社會福利基金會與日本社會福祉法人有鄰協會26日正式締結姐妹會，市府社會局長蔡宛芬（左2）等人共同見證，未來將強化街友服務專業合作與跨國經驗交流，希望提升街友服務的處遇輔導思維與工作方法。（高雄市社會局提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月26日
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（中央社記者張已亷高雄26日電）高雄慈聯基金會與日本有鄰協會今天正式締結姐妹會，是台日民間社福單位攜手合作，建立街友關懷服務嶄新里程碑，高雄市政府社會局長蔡宛芬也到場見證。

高雄市政府社會局發布新聞稿指出，社會局設有2處街友服務中心，其中，三民街友服務中心委由財團法人高雄市慈聯社會福利基金會經管，基金會在地深耕25年，長期提供街友福利服務。

社會局表示，慈聯基金會由衛生福利部補助在民國112年於高雄辦理「台灣遊民業務國際研討會」，當時邀日本東京社會福祉法人有鄰協會分享街友服務經驗，並與慈聯基金會在照顧弱勢、在地服務理念與實務經驗持續互動交流。

社會局指出，雙方此次締約將以姐妹會合作關係為基礎，強化街友服務專業合作與跨國經驗交流，希望提升街友服務的處遇輔導思維與工作方法。

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蔡宛芬表示，慈聯基金會與日本有鄰協會透過締結姐妹會，將以實務交流汲取彼此長處，進一步提升高雄街友服務品質與深度，期盼未來雙方持續深化合作，攜手共創更完善的街友支持系統。

社會局指出，市府長期跨網絡與民間團體協力推動街友照顧工作，每年約穩定提供安置輔導710人次、外展關懷7000人次、媒合就業2000人次及協助就醫800人次，照顧量能足以涵蓋高雄弱勢族群，未來將持續擴展社福網絡。（編輯：黃名璽）1140626

蔡宛芬
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