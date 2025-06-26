琉璃蟻量增侵擾 農業部環境部籲三不原則防治
2025/6/26 19:11（6/26 19:31 更新）
（中央社記者吳欣紜台北26日電）疣胸琉璃蟻季節性數量大增，侵擾農園及入侵住家環境等造成困擾，農業部動植物防疫檢疫署及環境部化學物質管理署今天提醒防蟻三不原則，呼籲注重環境清理，減少琉璃蟻入侵。
近年中南部地區疣胸琉璃蟻族群數量增多，從竹苗、中彰投到雲嘉南、高雄都有分布，而琉璃蟻又會干擾農民農事操作及騷擾民眾居家生活，讓人大感困擾。
農業部動植物防疫檢疫署及環境部化學物質管理署今天共同舉辦疣胸琉璃蟻防治聯合記者會，呼籲民眾避免疣胸琉璃蟻騷擾應注重環境清理及田間管理。
化學物質管理署長謝燕儒表示，民眾居家防治琉璃蟻別無他法，就是落實「不讓蟻來、不讓蟻吃、不讓蟻住」的防蟻三不原則，以環境整理整頓優先，其次用物理性方法，必要時才使用環境部核准的環境用藥，或尋求合法病媒防治業者協助，有效防堵並減少琉璃蟻的滋擾。
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防檢署副署長杜麗華表示，疣胸琉璃蟻不直接危害農作物，不屬於農業有害生物，因此無針對該蟻核准使用農藥，建議農民若能做好清除殘枝落葉、移除竹竿水管等田間衛生管理，減少琉璃蟻棲息藏匿空間，並須積極防治會與琉璃蟻共生的蚜蟲或介殼蟲，減少其食物來源，農友也可自製硼酸糖水作為誘殺資材。
防檢署表示，未來將在相關縣市會同改良場及環境部共同辦理教育講習，強化民眾對琉璃蟻防治方法的了解與運用，共同降低琉璃蟻對農事操作與居家生活的影響。（編輯：管中維）1140626
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