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以舊換新 中國發改委：第三批資金7月下達

2025/6/26 17:53
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（中央社台北26日電）中國政府為提振消費的「以舊換新」政策近期在效益及後續資金都受質疑之際，官員今天宣布今年第三批消費品以舊換新資金將於7月下達，並將協調有關各方保障以舊換新政策全年有序實施。

官媒新華網報導，中國國家發展改革委政策研究室副主任李超表示，今年第三批消費品以舊換新資金將於7月下達；同時將協調有關方面，堅持更加注重持續性和均衡性原則，分領域制訂落實到每月、每週的國補資金使用計畫，保障消費品以舊換新政策全年有序實施。

李超還表示，今年超長期特別國債資金對設備更新的支持力度為人民幣2000億元（約合新台幣8000億元），第一批約1730億元資金已依照「地方審核、國家覆核」原則安排到16個領域約7500個項目，第二批資金正在同步展開項目審核篩選。

中國政府為提振消費，持續推動消費品以舊換新、大規模設備更新等補貼措施。中國商務部統計，截至今年5月31日，以舊換新方案帶動的銷售額突破1兆元大關，達1.1兆元。

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美媒華爾街日報稍早前則報導稱，中國政府針對智慧手機、家用電器和汽車等領域推出的系列補貼措施確實刺激消費回溫，但補貼所需的資金消耗速度超出預期，導致部分地方政府喊停相關政策。

相關消息引起中國社會關切，官方日前強調以舊換新的國家補貼將會持續；官媒新華社則指沒有「取消補貼」的情況，而是各地方政府按照規定「限額管理」。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140626

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李超
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