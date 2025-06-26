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嘉義縣府表揚42名會考5A以上學子 共頒66萬元獎金

2025/6/26 17:24（6/26 17:34 更新）
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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）114年國中教育會考嘉義縣42名學生達5A以上佳績，更有人達滿級分5A10+及作文寫作6級分，成績優異學生今天接受嘉義縣長翁章梁表揚頒獎，縣府共發出66萬2000元獎金。

嘉義縣教育處指出，110學年度擬訂「110至115學年度提升學力推動計畫」，加強建構友善學習環境、強化教師教學及學生學習力，鼓勵學生精進，會考5A以上成績學生最高獎勵金5萬元，依序為3萬元、1萬元、8000至5000元不等。

教育處告訴中央社記者，今年全縣總共有42名學生國中會考成績達到5A以上，其中梅山國中學生劉郁翔以5A10+作文寫作6級分奪得嘉義縣會考狀元，獲頒最高獎金5萬元。

律師陳貞斗今天陪同就讀東石國中的女兒接受表揚頒獎，陳貞斗說，感謝縣府對教育的重視，孩子才放心留在縣內讀書，取得好成績。

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翁章梁致詞表示，拿到5A以上非常不容易，學校是學習的場域，若學生缺乏學習的鬥志、學校就不合格，因此校長如何帶動學習氣氛是非常重要的。

他說，未來的世界進步非常快，尤其AI（人工智慧）革命後一定會大幅改變社會型態，希望學子們注意世界的變化，將來在社會能扮演重要貢獻角色。（編輯：戴光育）1140626

翁章梁
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