苗可麗忙事業仍心繫家人 失智父心疼她辛苦

（中央社記者洪素津台北26日電）演員苗可麗身兼主持和演藝工作，雖然事業忙碌，仍會抽空回家陪伴已高齡83歲的失智父親。提到父親她忍不住淚崩，並感嘆父親就算失智，依舊心疼自己照顧他很辛苦。

苗可麗昨天出席活動，她表示，工作雖然忙碌，還是會回去台中老家找父親，爸爸看著她主持的「超級夜總會」會認不得主持人是自己女兒，但就算爸爸失智還是會心疼女兒，有一次曾對她說：「妳照顧我很辛苦。」這讓苗可麗瞬間眼淚潰堤，為了不讓父親擔心只能轉過頭擦乾眼淚。

苗可麗今年3月才送走媽媽，沒見到母親最後一面，讓她體會到人生無常，「媽媽睡著就走了，真的要把握，不要覺得時間會等你，真的是及時說愛」。

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盡心盡力照顧病人，但還是有心力交瘁的時候，苗可麗坦言，對爸爸偶而的罵聲的確會在意，「我那麼愛你、照顧你，你怎麼還對我這麼兇，雖然我知道他不清楚」。可是有天爸爸又流淚握著她的手說：「對不起，我那天對妳好兇。」

苗可麗表示，自己會把爸爸當正常人，「我會把握在他清楚的時候，告訴他『我愛你』、回憶很多事情，不管發生什麼事情我們都會接住你」，也希望爸爸把心裡的願望都說出來，帶著他一起去完成。（編輯：張雅淨）1140626