月嫂2天3度對嬰兒不當照顧 屏縣府開罰6萬提告除名

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東1名到宅月嫂2天3度對嬰兒出現不當照顧行為，除拍打嬰兒臉部，還以胸部擠壓嬰兒頭部致脹紅等；屏縣府今天表示，依違反兒少法開罰6萬元，並提出傷害等告訴，且從媒合平台永久除名。

20日網友在社群網站Threads貼出一段月嫂打嬰兒巴掌影片，並說：「大家看看是不是就是打巴掌，竟然還能說是在擦口水」；揭露後，屏東縣政府社會處啟動調查，經社工實地訪視、調閱完整影片後確認，這名月嫂於到宅服務期間多次出現不當行為，有拍打嬰兒臉部、使嬰兒滑落腳上，及強壓奶嘴並以胸部擠壓嬰兒頭部致嬰兒頭部脹紅等行為，已嚴重違反專業照顧倫理與基本安全原則。

社會處指出，相關不當行為非單次發生，而是在19至20日服務期間反覆出現，已對兒童身心健康造成實質危害，違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，縣府依法裁罰新台幣6萬元，同時對這名月嫂提出傷害罪及對幼兒不當照顧致危險等提出告訴，啟動法律程序追究刑事責任。

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縣府強調，為維護母嬰照顧安全，已將此名月嫂自屏東縣媒合平台永久除名，為防止類似案件，近期召開制度檢討會議，全面檢視現行平台機制，並研議強化到宅月嫂專業教育、服務過程查核等措施。

縣府指出，兒童安全與身心福祉不容妥協，對任何違反兒少法規定行為，絕不寬貸，並將持續強化制度與監督機制，確保家戶安心、服務專業。（編輯：陳仁華）1140626