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英國全民募資保存透納畫作 27日起在台展出

2025/6/26 19:21（6/26 19:43 更新）
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（中央社記者王寶兒台北26日電）讓英國全民募資保存的畫作「藍色瑞吉山之日出」明天起在「威廉．透納特展：崇高的迴響」展展出，集結80幅19世紀英國畫家透納真跡，也呼應當代藝術品，體現透納歷久不衰魅力。

由英國泰德美術館策劃的全球巡迴展「威廉．透納特展：崇高的迴響」繼摩納哥與上海後，第3站在台北市，開幕記者會今天舉行。

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）說，泰德美術館有最多透納（Joseph Mallord William Turner）典藏，她秀出印有透納肖像的20英鎊紙鈔，幽默表示民眾現在不用飛到英國，也不用換英鎊，就能看見透納真跡。

泰德美術館國際合作部長圖恩（Edward Mcdonald-Toone）表示，離世後留下3萬多件作品的透納畫作是泰德美術館鎮館之寶，聞名於地景、海洋與天空等景色描繪，這次展覽首度嘗試同步展出當代藝術家作品，挑選關鍵指標要以21世紀視角詮釋大自然力量，還要大膽、創新。

以藝術家派特森（Katie Paterson）展出作品「全食」（Totality）為例，探索自然界中光與暗戲劇性交錯，當球體旋轉時，觀眾將置身於白天與黑夜、光明與黑暗模糊空間中，呼應透納以畫作探索的光影之道。

據說透納曾邀賓客造訪倫敦住所與畫廊，讓賓客先在昏暗房間中稍停留，透納相信短暫的黑暗能清除人們眼中原有視覺印象，強化光線與色彩感知力。

特展展品包含透納廣受推崇的「威尼斯」系列、景象壯闊的「海天之間」及氣勢宏大的「海上風暴」主題等，最受矚目展品是耗費超過新台幣2億元、由英國全民募資保存的英國國寶級「藍色瑞吉山之日出」（The Blue Rigi, Sunrise），在台北展出結束後將回英國封存10年。

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策展人布魯克（Elizabeth Brooke）說，展覽最希望呈現透納畫作「永恆性」，永遠都能連結當代發生的事，期望觀眾欣賞畫作時透過想像力，讓自己置身在透納繪製景色中，透過當代藝術作品理解創作者們以藝術關注議題的共同性。

「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏展明天起在中正紀念堂展到10月12日。（編輯：李明宗）1140626

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