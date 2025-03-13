英鎊紙鈔上的光之畫家 透納個展6月登台

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（中央社記者王寶兒台北13日電）19世紀英國畫家透納享有「光之畫家」美譽，2020年被民眾選為新版20英鎊鈔票人物。泰德美術館為紀念其誕辰推出巡迴展，全球第3站選在台灣，6月將於中正紀念堂開展。

「威廉．透納特展－崇高的迴響」策展人布魯克（Elizabeth Brooke）今天透過聯合數位新聞稿表示，泰德美術館從未一次出借數量如此龐大的透納（J.M.W. Turner）作品，「其中最受矚目的展品之一『藍色瑞吉山，日出』在巡展結束後，將會回到泰德美術館封存10年。」

透納擅長掌控畫作呈現色彩及光線，生動捕捉大自然的動態與力量，並重新定義何謂「風景畫」，作品又尤以海景著稱，作品涵蓋水彩畫、油畫、素描等。在奇美博物館2024年大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」中，曾展出透納作品「海洛和利安德的離別（出自希臘詩人穆塞厄斯）」等。

2025年為透納250週年冥誕，英國泰德美術館發起Turner 250系列紀念活動，其中全球巡迴展覽「威廉．透納特展－崇高的迴響」，在摩納哥、上海站後，全球第3站選在台灣展出，預計將有素描、油畫、水彩等80件真跡畫作來台，體現透納一生精采的創作歷程。

透納在世時就創立了基金，盼幫助貧窮的藝術家，他在臨終捐贈數百件油畫、上萬件水彩及素描作品給泰德美術館，泰德美術館為延續其精神，還成立英國著名藝術獎「透納獎」。在此次展出中，將以英國風景、阿爾卑斯山、威尼斯、海上風暴、海天之間、歷史故事、崇高美學等，分為7大展區。

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為凸顯透納作品，泰德美術館另精選近30件當代藝術家作品加入展出。布魯克說，讓透納畫作與當代藝術作品一同展出是個挑戰，「誠摯邀請大家，把握這個難得的機會，親眼見證威廉．透納的藝術魅力。」

「威廉．透納特展：崇高的迴響」展覽預售票將於4月23日透納生日當天開賣，展覽則將於6月27日至10月12日於中正紀念堂展出。（編輯：龍柏安）1140313