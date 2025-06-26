總統：驗證漢光與城鎮演習 樹立韌性台灣與國際交流

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（中央社記者溫貴香台北26日電）總統賴清德今天在全社會防衛韌性委員會做出3點裁示與結論指出，台灣建構全社會防衛韌性，來因應境外敵對勢力威脅，已獲許多國際友盟的肯定，將透過漢光與城鎮韌性演習持續擴大驗證項目，並規劃將台灣推行全社會防衛韌性的成果經驗，和國際交流。

總統府今天下午召開全社會防衛韌性委員會第4次委員會，會後，由總統府發言人郭雅慧、內政部長劉世芳、國防部政務辦公室主任兼發言人孫立方召開記者會，對外說明並回答媒體提問。

對於近期民眾關心的避難包，內政部在記者會現場，也特別展示防災緊急避難包，包括單人單日與單人2到3日所需居家必需品，避難包建議重量為維持男性15公斤、女性10公斤左右。

郭雅慧轉述總統在會中的「2感謝、3裁示與結論」，總統表示，再次感謝各位委員的幫忙，讓委員會已有初步成果，並感謝委員們願承擔下一年度的委員工作，相信繼續合作，未來全社會防衛韌性可做得更好；其次是感謝內政部長劉世芳、國防部長顧立雄、行政院政務委員季連成的完整報告。

郭雅慧說明，總統在會中做出3點裁示，一是政府要做先鋒，引導民間更全面參與全社會防衛韌性工作，並在基層扎根更深。

總統表示，二是各級政府要普及全社會防衛韌性的相關知識，加深「有準備、更安全」意識。當民眾參與、了解並具備專業知識，知道該如何因應，內心會更有安全感，整體全社會防衛韌性會更有力量。

總統談及，三是持續強化軍民合作能量，逐步擴大演習驗證項目。這3點裁示，將做為後續政府繼續努力目標。

郭雅慧轉述總統在會中所做結論，總統表示，台灣建構全社會防衛韌性，來因應境外敵對勢力威脅，已獲得許多國際友盟肯定。未來，隨著全社會防衛韌性的工作持續推進，挑戰只會越來越多。

總統指出，不論國際情勢如何變化，都要有堅定意志來守護國家，都會一步一腳印，強化台灣因應各種挑戰的韌性。政府要持續透過積極的態度、務實的行動、深入的宣導，讓人民了解，可以一起做好準備。

總統提到，在大家多元開放的討論下，有著非常具建設性的方向和成果，接續將透過漢光與城鎮韌性的演習，持續擴大驗證項目，並規劃在下一次會議，把台灣這1年來推行全社會防衛韌性的成果與經驗，和國際交流。

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總統表示，台灣面對的挑戰，需要團結台灣內外各界，支持自由民主價值的人們、共同來應對，因此，更要拿出12萬分的審慎態度，實踐每一項政策。

總統強調，會用行動證明，即使在巨大威脅之下，台灣會繼續昂首立足國際，讓大家持續攜手合作，共同樹立「韌性台灣」形象。（編輯：林克倫、張若瑤）1140626