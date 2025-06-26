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金枝走演全台16年達陣 最終場帶來「可愛冤仇人」

2025/6/26 18:09
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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）16年前，金枝演社創辦人王榮裕啟動「金枝走演．美麗台灣」計畫，6月在金門完成全台319鄉鎮演出，接著將在兩廳院自由牌樓前小廣場祭出感恩最終場「可愛冤仇人」特別演出。

根據金枝演社發布的新聞資料，金枝演社自1993年成立以來，便致力創作各種「台味」戲劇，這次發願演遍319鄉鎮，自籌經費主動將劇團好戲送到民眾家門口，邀請免費看戲。從2009年6月高雄縣鳥松鄉踏出第一步，到2025年6月在金門縣金城鎮演完，共奔波超過7萬公里、累積超過21萬觀眾。

王榮裕表示，很多成員從20幾歲演到40幾歲，更有人是全勤參與，從未中斷，「我致上最高敬意，即使最後可能只有幾顆種子開花結果，但如果不做，一切都不會發生。」

「金枝走演」發起人黃慧美表示，當年聽到王榮裕的願景後深受感動，於是她成立「金枝走演．美麗台灣」執行小組，自己擔任贊助召集人籌措經費資源，16年間更親身力行，隨著金枝上山下海，「我這個人很單純，覺得人的一生要做感人的事，首先就要感動自己。」

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「可愛冤仇人」是金枝演社經典劇碼，全劇橫跨50到70年代的台灣社會，融合三廳電影院、金光戲、老式台語片等通俗文化精髓，交織多首雋永經典老歌，展現自由獨特的台式美學魅力。

王榮裕表示，隨著走遍全台319鄉鎮，「可愛冤仇人」這齣劇碼也完成它的藝術使命，可能將就此封箱，歡迎觀眾6月28日齊聚國家兩廳院小廣場同歡共樂，免費欣賞金枝走演「可愛冤仇人」感恩最終場特別演出。（編輯：龍柏安）1140626

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