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減輕育兒負擔 中國數省發放托育消費券

2025/6/26 17:26
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（中央社記者李雅雯上海26日電）中國廣東、江西、海南等3省於6月陸續發放「托育消費券」，家長送托嬰幼兒可用消費券扣抵托育費用，專家認為，措施目的在減輕育兒負擔、激發消費潛力，不過成效有待觀察。

中國廣東、江西、海南在6月陸續發放托育消費券。

據廣東省政府公開訊息，奠基於「2024年惠民托育券」試水溫基礎上，廣東從6月1日至8月31日發放「2025托育消費券」，使用範圍從先前12個地級市擴大為全省21個地級市。

2025托育消費券分為托育服務「體驗」、「消費」兩類型。體驗券有5天、10天兩種，鼓勵家長先體驗托育服務。消費券有人民幣500元（約新台幣2000元）、1000元、1500元、2000元，可一次性扣抵托育費用。

江西、海南托育消費券則是按月發放。

江西省衛生健康委訊息表示，托育消費券發放對象為0至3歲嬰幼兒，托育消費券面額為200元，可在定點托育機構核銷使用，每名嬰幼兒每月限用１張，今年累計使用不得超過1000元，部分地區會依實際情況提高面額。

海南針對未滿4歲嬰幼兒發放托育消費券，消費券面額分別為600元、300元、200元3種，年齡愈小、面額愈高。首批發放時間為6月19日；7至12月每月1日發放當月份額，持續7個月，消費券僅當月有效，不能跨月使用。

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財新網26日報導引述一名匿名券商分析師的意見表示，地方政府發放托育消費券，這代表促消費政策範圍從商品消費、餐飲文旅擴展到托育等服務消費，目的在於減輕家庭負擔，激發消費潛力。

這名券商分析師認為，不過效果有待觀察，原因在於目前地方財政壓力較大，托育補貼規模和效果可能比不上消費品「以舊換新」政策；再者，嬰幼兒人數規模相對不大，也不是所有的家庭都會選擇托育服務。（編輯：周慧盈）1140626

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