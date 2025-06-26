加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
舞弊集團助上百人考取國營事業不法獲利逾億 中油求償百萬敗訴定讞
首頁 / 運動

林家正3安猛打賞為自己慶生 鄭宗哲打復健賽

2025/6/26 15:38（6/26 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
旅美台灣選手林家正（打者）目前效力於美職運動家隊小聯盟2A。（圖取自x.com/RockHounds）
旅美台灣選手林家正（打者）目前效力於美職運動家隊小聯盟2A。（圖取自x.com/RockHounds）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北26日電）美職運動家隊小聯盟2A台灣捕手林家正今天過28歲生日，4打數演出3安猛打賞，全場跑回3分，送給自己最好的生日禮物；海盜隊鄭宗哲日前大腿拉傷，今天則是在1A進行復健賽。

旅美第7年的林家正今天度過28歲生日，運動家隊2A與教士隊2A交手的賽事，林家正先發打第9棒、擔任捕手，2局下首打席就敲出中間方向一壘安打；4局下因捕手妨礙打擊上壘，後續隊友延續攻勢跑回1分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林家正在5局下一壘有人時敲出二壘安打，帶有1分打點；6局下再敲出一壘安打，再跑回1分；8局下則是擊出游擊飛球出局。總計林家正4打數敲出3支安打，包辦1打點、3得分，本季目前打擊率1成62。終場運動家隊2A以18比4擊退教士隊2A。

另外，匹茲堡海盜隊的台灣好手鄭宗哲季初從大聯盟被下放後，一直在小聯盟3A奮鬥，不過日前因大腿拉傷休息，今天在1A層級打復健賽，先發打第2棒、擔任游擊手，1局上擊出左外野飛球出局，3局上擊出二壘滾地球出局，不過比賽因為天氣因素中斷。（編輯：龍柏安）1140626

#小聯盟
#美職
#海盜隊
#棒球
#運動家隊
#林家正
#鄭宗哲
延伸閱讀
運動家投手沙子宸表現獲肯定 升高階1A迎接挑戰莊陳仲敖2A先發與林家正搭配 6局無失分奪勝投WBC備戰 郭泓志蔡其昌7/9訪美見3台美混血好手黃暐傑開始牛棚 想比賽感覺強烈投入中職選秀
林家正
沙子宸優質先發奪本季第3勝 莊陳仲敖5局吞敗莊陳仲敖6局優質先發無關勝敗 林家正有1分打點
鄭宗哲
李灝宇觸身球無礙復出敲安打 鄭宗哲雙安還盜壘陳柏毓2A先發挨轟吞本季第5敗 鄭宗哲3A出賽敲安
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：