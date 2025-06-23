運動家投手沙子宸表現獲肯定 升高階1A迎接挑戰

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）旅美奧克蘭運動家隊21歲投手「大沙」沙子宸今年從小聯盟1A出發、表現穩定，被評為運動家農場新秀第30名，獲得首度升上高階1A機會，他表示會準備好自己、面對更高強度的環境和挑戰。

沙子宸休賽季積極調整，有效提升球速及控球能力，並在今年初代表台灣參加世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）、國際賽洗禮再成長。

沙子宸今年開季從美職小聯盟1A出發，目前為止本季1A總計12場出賽、其中有7場先發，共投50局，送出59次三振，防禦率2.70，戰績3勝3敗、1次中繼成功、1次救援成功，繳出多場優質先發。

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沙子宸表現更加穩健、獲得肯定，在近期美職大聯盟官網MLB Pipeline整理百大新秀名單，躋身運動家農場新秀第30名，愈趨穩定的投球內容，也正式讓他獲得機會，將前進高階1A奮戰。

沙子宸透過經紀公司表示，非常興奮能夠升上去，也會持續將自己準備好，面對更高強度的環境及挑戰。（編輯：李亨山）1140623