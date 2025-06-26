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鹿港長源醫院獲建築園冶獎 發揮文資教育功能

2025/6/26 16:33
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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）被列為彰化歷史建築的彰化鹿港長源醫院，獲得建築園冶獎舊建築再生類獎項及人文美學特別獎；縣府指出，長源醫院妥善保存珍貴地方文史資料，發揮文資教育與傳承功能。

位在彰化縣鹿港鎮的長源醫院創建於1920年，為鹿港一代名醫許讀執業時的診所，也是鹿港人舊時就診的共同記憶。許讀之子許蒼澤，為鹿港著名攝影家，擅長以即拍技法，記錄市井街坊的常民生活點滴；許蒼澤之子許正園後來將父親拍攝的老照片捐出，長源醫院整修後，成為鹿港歷史影像館，開放民眾參觀。

彰縣府今天發布新聞，鹿港長源醫院榮獲2025年建築園冶獎「舊建築再生類」獎項及「人文美學特別獎」雙項殊榮，園冶獎的主辦單位表示，舊建築再生類期盼透過創新設計為歷史建築注入新生命，結合當代需求與歷史文化，延續珍貴的建築記憶。

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縣府指出，長源醫院轉型為「鹿港歷史影像館」的核心營運模式，使珍貴地方文史資料得以妥善保存及展示，發揮文資教育傳承功能，而場館也規劃文化策展與沉浸式空間體驗，讓到訪民眾都能實際體驗空間特色與時代氛圍。

長源醫院獲獎，縣府表示，除是肯定修復團隊的專業與創新外，更是對彰化縣文化政策與文化資產保護努力的極大鼓舞，將持續推動文化資產保存與活化政策，打造更多兼具歷史價值與現代創意的場域。（編輯：吳素柔）1140626

許蒼澤
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