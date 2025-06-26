群創子公司CarUX砸337億收購Pioneer 拓車用市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北26日電）面板廠群創光電董事長洪進揚今天宣布，子公司CarUX為專注於智慧座艙整合解決方案的主要供應商，與全球性投資機構EQT簽訂正式協議，將以1636億日圓（約新台幣337億元）收購日商Pioneer Corporation的100%股權。

洪進揚在證交所重大訊息記者會說明，Pioneer在車用音響、多媒體系統與人機介面（HMI）軟體開發領域具備全面性技術能力，並與日本及全球主要車廠維持長期穩定的合作關係，對CarUX的成長策略具高度加值潛力。

他指出，此次策略性收購將大幅強化CarUX在亞太市場滲透率與全球業務多元性；藉由Pioneer在車用音響領域的深耕基礎，CarUX可望躍升為多平台主要供應商。

洪進揚表示，透過整合雙方優勢，聚焦智慧座艙系統的視覺、音效與人機互動整合，將進一步提升CarUX產品競爭力。結合雙方的研發與製造網絡，CarUX將能以更敏捷的地區化能力來服務客戶，滿足全球車廠與消費者不斷演進的需求。

洪進揚表示，此次收購為CarUX與Pioneer帶來深具策略意義的協同效益。CarUX將透過Pioneer既有的日本及全球原廠委託製造（OEM）合作基礎，快速擴展市場版圖，尤其是進入過去難以滲透的日系車廠供應鏈。

同時，Pioneer於車用音響與HMI系統軟體開發的專業能力，將與CarUX在顯示與觸控技術的領先地位相輔相成，共同打造完整的智慧座艙整合平台。此外，藉由雙方全球研發與製造據點整合，CarUX將可更快速回應全球OEM客戶的在地需求。

此次交易尚需取得相關國際監管單位核准並符合慣常交割條件，交易細節目前尚未對外揭露。

摩根大通（JPMorgan）擔任此次CarUX併購交易獨家財務顧問，蘇利文‧克倫威爾律師事務所（Sullivan & Cromwell LLP）擔任此次併購交易的法律顧問。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

CarUX總部位於新加坡，在亞洲設有營運據點與工廠，並在歐洲與亞洲設有4個研發中心，專注於智慧座艙顯示解決方案的設計、開發與製造，致力提升使用者的車內體驗。CarUX擁有超過20年主要供應經驗，與全球領先車廠建立長期合作關係。

另外，群創原已規劃CarUX在美掛牌上市，將在完成Pioneer收購案後繼續進行。（編輯：林家嫻）1140626