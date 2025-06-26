「長安的荔枝」女主角涉高考造假 遭到全面封殺

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（中央社台北26日電）中國女演員那爾那茜因為多年前高考報名資料造假，她主演的熱門連續劇「長安的荔枝」，24日突然被江蘇衛視撤檔，顯示已遭全面封殺。那爾那茜參演的多部影視作品，連帶遭受嚴重衝擊。

在中國大陸，演藝人員稍有不慎就會遭到官方全面封殺，並波及相關影視作品與節目。

綜合中國青年報、極目新聞等陸媒，江蘇衛視荔枝台原定24日開播「長安的荔枝」，當晚卻以電影墊檔，25日改播別劇，並火速清空所有相關宣傳內容。

有業內人士提到，「長安的荔枝」被撤掉，可能跟近期那爾那茜被通報涉嫌高考（相當於大學聯考）報名資料造假有關。

35歲生於內蒙古的那爾那茜，此前被檢舉涉及「高考移民」、「定向委培違約」等舞弊，在中國大陸引發輿論聲討後，內蒙古官方21日通報，指她2008年高考是在內蒙古進行，卻沒有當地就讀的經歷和學籍，相關行為涉嫌高考報名資料造假。

官方通報後隔天，央視電視劇頻道播出的「長安的荔枝」演員表裡，那爾那茜的名字遭到刪除。

除了「長安的荔枝」，那爾那茜參演的影視作品也大受影響。

那爾那茜主演的漫畫改編武俠電影「鏢人：蜂起大漠」，貓眼、淘票票等票務平台已撤除其演員訊息。這部已殺青尚未定檔的大片，由知名武打影星吳京監製並投資人民幣5.5億元（約新台幣22.44億元），若要剔除那爾那茜貫穿全片的戲份，將耗去更多的資金與時間。

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那爾那茜此前因為演出電影「封神」系列走紅，而該系列的第三部也已殺青後製中，勢必遭受嚴重衝擊。

此外，那爾那茜待播影視作品「長街長」、「雲河謠」、「破曉時分」的製作方相繼發表聲明，表示將重新評估合作事宜。（編輯：楊昇儒）1140626