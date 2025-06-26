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台睿拓展國際合作 新藥與保健雙軌並進

2025/6/26 19:49（6/26 20:18 更新）
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新藥公司台睿生技董事長林羣26日表示，今年將拓展國際市場，抗癌新藥與硒保健品領域雙軌並進。圖為林羣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北26日電）新藥公司台睿生技拓展國際市場，抗癌新藥與硒保健品領域雙軌並進，董事長林羣說，旗下抗癌藥物獲美國FDA孤兒藥資格認定後，已吸引國際藥廠洽談合作；硒注射劑與保健品業務也持續擴張，預計明年推出高劑量包裝，而8月將推自有保健品牌，進軍B2C市場。

台睿今天舉行媒體交流會。林羣表示，今年參加已落幕的「2025年北美生技展」，推廣旗下小分子抗癌藥物CVM-1118，此藥今年獲得美國FDA（食品暨藥物管理局）孤兒藥資格認定，提升授權談判能力，吸引多家國際藥廠洽談合作。

他說，台睿生技除了深耕新藥研發之外，旗下硒注射藥品與保健品同步推進，全面布局臨床與大眾市場。台睿開發的硒注射劑，為國內唯一通過食藥署核准的硒微量元素藥品，自藥品上市以來，年複合成長率超過32%；除了原有2mL劑型外，台睿硒注射劑已獲得衛福部核准，推出高劑量新包裝，預計明年第1季上市。

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他表示，台睿與點滴製劑廠商信東生技簽署合作協議，將由其負責10mL劑型的國內經銷，拓展藥品應用範疇，更將藉由信東生技多年耕耘海外市場經驗，啟動海外藥品布局。

林羣說，台睿將持續深耕硒營養保健品，將進一步推出自有保健品牌，進軍B2C（企業對終端消費者）的銷售市場，打入一般銷售通路，首發保健產品將於今年8月中旬推出。（編輯：張均懋）1140626

#林羣
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林羣
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