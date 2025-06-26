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進口膠原蛋白乳液藏海洛因 刑事局逮2收貨移工

2025/6/26 18:01
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（中央社記者劉建邦台北26日電）在台灣工作的2名泰籍移工涉嫌被運毒集團以金錢利誘，要求收取從寮國進口的400罐保養品乳液，實則藏有14.4公斤海洛因。刑事局逮捕2人送辦，不排除有國際毒品集團介入。

刑事局今天召開記者會，第三大隊大隊長紀延熹表示，財政部關務署台北關通報3件自寮國進口包裹疑有毒品反應，經會同開封查驗，發現包裹內400罐乳液，夾藏第一級毒品海洛因總毛重14.4公斤。

刑事局與台北市、新北市、桃園市警局組成專案小組深入追查，發現在台灣的泰國籍移工42歲阿炎、24歲塔納孔涉案。

刑事局查出，2名泰國移工分別在去年1月及今年1月以合法管道申請來桃園工廠工作，期間接獲泰籍友人告知，只要協助收取國際包裹就有高額費用可拿，成功後各獲得55萬泰銖（新台幣約49.7萬元）、20萬泰銖（新台幣約18萬元）。

警方說，2名泰國移工聯繫窗口也是泰國人，對方告知取貨後就可拿到錢，1人掛名收件人，另1人與上游聯繫。

刑事局專案小組埋伏多月，得知1人已領取毒品包裹，趁準備交貨時，逮捕2名泰籍移工到案。2人到案後供稱不清楚包裹內為海洛因。

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警方從3個包裹發現400罐乳液，每罐藏有36克結晶狀海洛因，共14.4公斤毒品，若順利售出，運毒集團獲利約5700萬元。

警詢後依違反毒品危害防制條例把2名泰籍移工移送台北地檢署偵辦，刑事局研判，此案是以高價吸收台灣企業合法雇用泰籍移工，用其個人名義進口及收領夾藏毒品貨物，意圖製造斷點，不排除背後有跨境販毒集團與台灣幫派合作，將持續向上溯源。（編輯：蕭博文）1140626

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