期交所：27日推出週五到期台指選擇權商品

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）台灣期貨交易所今天表示，27日推出「週五到期台指選擇權」，除原有「週三到期」契約外，進一步擴充至每週有兩個到期日，提供短期避險與策略調整靈活性。

期交所透過新聞稿說明，新契約於每週五掛牌，交易人可交易當週與次週五到期契約，形成週三與週五「雙到期」架構，有助交易人針對週四、週五發布的重大經濟數據或政策消息進行事件型策略操作，強化避險展期與時間價差策略的彈性。

期交所指出，國際情勢變動、夜盤交易需求日益增溫，期交所已於23日將金融期貨與小型金融期貨納入夜盤交易，提升夜盤跨商品價差交易的便利性，有助應對國際政經變動引發的盤後市場波動，降低跨夜價格跳空風險。

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期交所也調整三階段漲跌幅機制，將價格波動觸及漲跌幅限制後的「冷卻期」，從10分鐘縮短至5分鐘，接軌國際主要交易所制度，適用標的涵蓋國外股價指數、原油、匯率與黃金等商品。

此外，期交所優化股價指數選擇權動態價格穩定機制，過去深價外契約的退單點數，以標的指數1%計算，隨著台股指數攀高，1%對應的點數放大，退單保護效果下滑。為提高保護投資人，期交所將週到期與最近月到期深價外契約退單點數，縮小至指數的0.4%，進一步防範錯單、胖手指及流動性瞬間失衡所造成的價格異常。（編輯：張均懋）1140626