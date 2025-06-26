加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
舞弊集團助上百人考取國營事業不法獲利逾億 中油求償百萬敗訴定讞
首頁 / 證券

期交所：27日推出週五到期台指選擇權商品

2025/6/26 16:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）台灣期貨交易所今天表示，27日推出「週五到期台指選擇權」，除原有「週三到期」契約外，進一步擴充至每週有兩個到期日，提供短期避險與策略調整靈活性。

期交所透過新聞稿說明，新契約於每週五掛牌，交易人可交易當週與次週五到期契約，形成週三與週五「雙到期」架構，有助交易人針對週四、週五發布的重大經濟數據或政策消息進行事件型策略操作，強化避險展期與時間價差策略的彈性。

期交所指出，國際情勢變動、夜盤交易需求日益增溫，期交所已於23日將金融期貨與小型金融期貨納入夜盤交易，提升夜盤跨商品價差交易的便利性，有助應對國際政經變動引發的盤後市場波動，降低跨夜價格跳空風險。

google news透過 Google News追蹤中央社

期交所也調整三階段漲跌幅機制，將價格波動觸及漲跌幅限制後的「冷卻期」，從10分鐘縮短至5分鐘，接軌國際主要交易所制度，適用標的涵蓋國外股價指數、原油、匯率與黃金等商品。

此外，期交所優化股價指數選擇權動態價格穩定機制，過去深價外契約的退單點數，以標的指數1%計算，隨著台股指數攀高，1%對應的點數放大，退單保護效果下滑。為提高保護投資人，期交所將週到期與最近月到期深價外契約退單點數，縮小至指數的0.4%，進一步防範錯單、胖手指及流動性瞬間失衡所造成的價格異常。（編輯：張均懋）1140626

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：