美軍轟炸核設施 美防長強調伊朗核能力已遭摧毀

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯今天強調伊朗核能力已遭「摧毀」，他批評媒體帶著「預設立場」報導美軍「午夜重錘行動 」，彷彿伊朗核設施毀損情況沒有白宮宣布的那麼嚴重。

近日外洩的美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）報告提出美國打擊伊朗行動可能只讓其核計畫倒退數個月的評估，赫格塞斯（Pete Hegseth）和其他軍事官員今天上午召開記者會就此事作出回應。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在記者會說，國防部降低防衛威脅署（Defense Threat Reduction Agency）一名官員已對伊朗福爾多（Fordo）核設施進行長達15年研究，「午夜重錘行動 」（Operation Midnight Hammer）為這15年工作的「高潮」。

凱恩指出，用於空襲的武器是為了在攻擊福爾多核設施行動中取得成功而被「設計、規劃、投下」。

他說明，美軍打擊這處場址的兩個伊朗試圖以混凝土掩蓋的通風井，第一波打擊先移除覆蓋的混凝土，然後再以GBU-57巨型鑽地彈（GBU-57 Massive Ordnance Penetrator）進行打擊。

凱恩表示，一共對該場址投下6枚這種碉堡剋星炸彈。

赫格塞斯強調，華府已「摧毀」伊朗的核能力。

他還指出，外洩的情報報告只是「初步」評估，但是新聞機構帶著白宮言過其實的「預設立場」，要讓情況看起來像是美國攻擊伊朗核設施沒有造成那麼嚴重的毀損。

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赫格塞斯強調這份初步報告的內容跟實情存在差距，與更廣泛情報圈的評估不一致。

美聯社報導，五角大廈這場記者會詳述軍事戰術和硬體設備，但沒提供這場攻擊造成伊朗核計畫倒退程度的相關訊息。伊朗能多快修復此次損害或在其他地方重建核能力，目前仍不得而知。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1140626