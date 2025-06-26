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金管會壽險暫行措施拚月底修正法規 業者6月財報適用

2025/6/26 22:25（6/26 22:53 更新）
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圖為金管會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北26日電）新台幣兌美元收29.165元，創下逾3年新高，外界憂壽險業6月財報恐再度慘虧。金管會今天表示，先前已宣布暫行措施，包括資本適足率匯率採均價制度、放寬保單責任準備金計提基礎等，希望6月底前修正完畢，業者可適用6月財報。

金管會6月12日宣布3大暫行措施，一為資本適足率匯率採均價制度，二為放寬保單責任準備金計提基礎，但業者獲利需強制提存外匯準備金，三為新一代清償能力制度過渡措施申請標準，最後補考時間為9月底。

媒體關切，相關措施中釋出的準備金是否可進入業者損益表，還是要轉外匯價格變動準備金，擔心若直接進入損益表，恐美化財報，也可能誤導投資大眾。

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金管會官員在例行記者會上回應，有跟壽險業者討論過，目前仍在討論細節中，等函令發布時會更清楚。他強調，調整後的責任準備金也不能低於保單價值準備金，因此是在不損及保戶前提下調整，並非不受限制。

金管會官員指出，考量業者即將發布半年報，希望相關規範在6月底前修正發布。由於相關措施涉及業者金額核算狀況，因此如果要採用措施，業者須在7月10日前報金管會備查，可回溯反映在6月財報中。（編輯：林家嫻）1140626

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