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北京汽車衝撞多名小學生 警方通報輕描淡寫

2025/6/26 22:11
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（中央社台北26日電）中國首都北京市下午發生一起汽車衝撞小學生事故，網路影片顯示該車撞擊力度甚大，多名孩童倒地不起。警方事後宣稱是駕駛「因操作不當與行人發生碰撞」，迄今也沒通報傷亡人數，如此輕描淡寫遭大陸網友痛批。

X平台「李老師不是你老師」下午轉發大陸網友投稿的多支影片表示，北京密雲第一小學門口發生汽車衝撞小學生事件，多名孩童被撞倒地。網傳消息稱，有7名孩童和2名大人被撞。

影片顯示，肇事的灰色休旅車，車頭已騎到圍牆與大樹上卡住，顯示撞擊力道甚大。至少有5名孩童被撞後倒地不起，有孩童大量出血，還有孩童的身體已被衣服蓋住。

北京市公安局密雲分局下午4時23分發布警情通報稱，2025年6月26日下午1時許，在密雲區育才路與東門大街交叉口附近發生一起交通事故。經初步調查，韓某某（男，35歲）駕駛小客車行至事發路段時，因操作不當與行人發生碰撞，傷者被及時送醫治療。事故正在進一步調查處理中。

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這份通報完全沒顯示是汽車衝撞小學生，還輕描淡寫稱是駕駛操作不當「與行人發生碰撞」，也沒說明傷亡人數。在微博相關貼文討論區，大陸網友痛批汽車衝撞這麼多人還稱「碰撞」，如此通報重大交通安全事故明顯是避重就輕；許多人質疑事故是蓄意衝撞。

至截稿，當地警方未進一步通報傷亡人數與肇事原因，陸媒僅轉發警情通報，未見進一步報導。（編輯：楊昇儒）1140626

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