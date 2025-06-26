後勁跨季17連勝 獅隊吞3連敗戰績遭兄弟追平

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（中央社記者楊啟芳台北26日電）中華職棒今天在台南棒球場的賽事，台鋼雄鷹先發洋投後勁投6局失掉3分，雄鷹以4比3擊退統一獅隊，獅隊吞下3連敗，戰績遭中信兄弟追平並列第1，後勁則是跨季奪下17連勝。

雄鷹在1局上率先展開攻勢，曾子祐選到保送、郭永維敲安打後，吳念庭犧牲觸擊形成二、三壘有人，接著魔鷹（Steven Moya）敲出安打，帶有2分打點。3局下獅隊的林安可、潘傑楷敲安打後，林子豪擊出高飛犧牲打得1分，陳重羽再敲追平安打。

5局上雄鷹的郭永維、吳念庭、魔鷹連3棒敲安打，攻下1分再度超前，接著郭阜林擊出高飛犧牲打，送回1分。獅隊在6局下靠著陳聖平、陳重廷、林佳緯接連敲安，追回1分。

不過終場雄鷹仍以4比3奪勝，獅隊在上半季關鍵爭冠期吞下3連敗，遭中信兄弟趕上，目前獅隊與兄弟並列第1，且上半季僅剩3天賽事，將在最後幾天決勝負。此戰雄鷹的郭永維5打數敲出5支安打、跑回2分，獲選為單場MVP。

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雄鷹先發投手後勁（Bradin Hagens）用106球主投6局，被敲出偏多的12支安打，投出2次保送、3次三振，不過僅失3分演出優質先發，奪下本季第7勝、跨季17連勝，逐漸逼近聯盟紀錄的21連勝。接著陳柏清、許育銘、林詩翔各投1局，都沒有失分。

獅隊先發投手蒙德茲（Yohander Méndez）則是用100球投6局，被敲出9支安打，出現2次四死球，投出4次三振，失掉4分吞下敗投。（編輯：陳彥鈞）1140626