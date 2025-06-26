台灣兒童影展闖國際 大霈代言盼不浪費走出去愛地球
2025/6/26 22:19（6/26 22:31 更新）
（中央社記者洪素津台北26日電）演員李霈瑜（大霈）今天參與「台灣國際兒童影展X德國慕尼黑兒少影展全球合製首發記者會」，關於環境議題，大霈盼能在生活中實現不浪費，鼓勵大家走出去認識地球、愛護地球。
公共電視主辦的TICFF台灣國際兒童影展（Taiwan International Children's Film Festival, TICFF）邁入第12屆，今天舉辦「台灣國際兒童影展X德國慕尼黑兒少影展全球合製首發記者會」（簡稱全球合製首發記者會），見證兒少內容國際串連、創新內容應用與產業交流精彩成果。
「2025台灣國際兒童線上影展」盛大開跑，超過30部國際影展獲獎作品及多元主題，打破時間地點限制，同時也看到國際合製成果，其中國際合製節目「地球隊好麻吉」也可以在「公視+」線上觀看。
身為影展代言人的大霈在記者會提到，「你我每天共同以體感承擔著熱浪與寒冬，如果能夠在日常生活中實現『不浪費』，並且走出去看看世界、踏踏浪，認識地球之後，才會有可能更愛護它」。
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大霈也分享自己練習在夏日不吹冷氣，並坦言「已一個月沒吹冷氣」，鼓勵小朋友們要不浪費各種食物，也與歌手好友吳汶芳以蔬食為核心，重視地球永續減碳，並推廣極簡不浪費。
台灣國際兒童影展自2004年起開始舉辦，是亞洲第一個專為12歲以下兒童所設立的雙年影展，規模堪稱亞洲第一；影展舉辦「永續倡議工作坊」、「國際交流論壇」、「國際座談」，從近期創新作品中開啟對話與討論，勾勒台灣兒少影視產業未來想像。（編輯：陳仁華）1140626
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