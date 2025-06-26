戴培峰追平安、猿再見失誤 悍將本季首度3連勝

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（中央社記者楊啟芳台北26日電）中職今天在新莊球場賽事，富邦悍將與樂天桃猿鏖戰到延長賽，11局下戴培峰敲出追平安打後，最後靠著桃猿三壘手林智平再見失誤，悍將5比4擊退桃猿，本季首度奪下3連勝。

悍將的陳真在2局下敲三壘安打後，孔念恩再補上安打，攻下1分；4局下范國宸轟出陽春砲，悍將再得1分。6局上桃猿的林政華敲安打後盜上二壘，再靠著捕手豊暐傳球失誤上三壘，接著成晉敲安打追回1分；8局上桃猿一、二壘有人時，林泓育敲安打追平。

雙方鏖戰到延長賽突破僵局制，第10局雙方各攻下1分，11局上桃猿攻下1分，不過下個半局悍將戴培峰敲出關鍵追平安打後，范國宸再擊出安打，最後陳真擊出的球造成三壘手林智平再見傳球失誤，最終悍將就以5比4擊退桃猿。

單場MVP由敲出追平安打的戴培峰獲得，他表示，感謝教練團近期協助，「最近攻守都不太理想，一直鼓勵我用最正面心態去面對，隊友像國宸也會一直鼓勵我。」戴培峰也感謝今天進場球迷，「即使我們戰績不理想，大家還是很踴躍進場為我們加油，我們會繼續努力。」

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此戰雙方先發洋投都繳出好投，悍將布坎南（David Buchanan）用102球投7局，僅被擊出4支安打，出現1次四壞球保送、1次觸身球保送，送出7次三振，僅失掉1分非責失分；最終勝投由後援投2局的江國豪拿下，為本季首勝。

桃猿隊先發洋投威能帝（Pedro Fernandez）則是用94球投7局，被敲4支安打，沒有出現保送，飆出12次三振，僅失2分，敗投由呂詠臻吞下。（編輯：陳仁華）1140626