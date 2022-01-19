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美國5G恐擾飛安
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美國5G恐擾飛安2/7

美國5G恐干擾777及787機型飛安 華航長榮飛美航班暫緩

2022/1/19 11:53（1/19 13:55 更新）
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外電報導，美國電信業者啟用新的5G訊號可能干擾飛安，中華航空及長榮航空調整部分飛美航班時間。（中央社檔案照片）
外電報導，美國電信業者啟用新的5G訊號可能干擾飛安，中華航空及長榮航空調整部分飛美航班時間。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）外電報導，美國電信業者今天啟用新的5G服務，訊號可能干擾飛安，中華航空及長榮航空調整部分飛美國航班時間，民航局說，今天以後的航班先暫緩，等待美國聯邦航空總署（FAA）進一步技術指引。

綜合外電報導，美國聯邦航空總署曾警告，5G網路C波段訊號所造成的潛在干擾，可能影響高度儀等敏感的飛機儀器，且會嚴重妨礙在低能見度下的降落操作。

民航局說，台灣民航業者現有航空器中，主要受影響的機型為B777及B787，業者評估後，前往美國航班，部分已提早改於啟用前抵達，部分延後，今天以後往美國的班機先暫緩，等待FAA進一步的技術指引結論。

長榮航空回應，因應FAA提出5G有潛在干擾777機型飛安疑慮，今天台北-洛杉磯BR12、台北-紐約BR32均先延遲3小時起飛，爭取FAA更新官方資訊的時間，公司會密切關注美國相關單位對此案的最新發展，今天下午3時再檢視航班調整，最新航班異動資訊，敬請旅客至長榮航空官網或運用EVA Mobile APP查詢。

華航回應，將遵照FAA及波音公司發布的飛航通告執行，避免航機遭受5G訊號干擾，同時配合相關通告，調整部分航班時間，預計明天從舊金山起飛的CI003班機，原訂清晨5時到台灣，提早4小時起飛，預計明天清晨1時抵台，後續將持續關注FAA的技術對策，確保飛航安全。（編輯：張芷瑄）1110119

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