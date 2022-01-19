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NCC1/268

美示警5G訊號恐擾飛安 NCC：台灣頻譜不干擾飛航安全

2022/1/19 18:48（1/19 19:26 更新）
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美國C頻段3.7-3.98GHz範圍的5G頻譜恐干擾飛安，NCC與台灣電信協會均表示台灣不會有影響。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
美國C頻段3.7-3.98GHz範圍的5G頻譜恐干擾飛安，NCC與台灣電信協會均表示台灣不會有影響。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者江明晏、蘇思云台北19日電）美國C頻段3.7-3.98GHz範圍的5G頻譜恐干擾飛安，NCC與台灣電信協會均表示台灣不會有影響；台灣5G商用頻譜目前釋出3.3到3.57GHz，與航空高度計使用頻段不會互相干擾，因此不受影響。

美國2021年初以約800億美元（約新台幣22兆元）價格，將C頻段3.7-3.98GHz範圍的5G中頻段頻譜，拍賣給行動電話業者。但美國聯邦航空總署（FAA）警告，最新5G科技可能干擾飛機儀器，例如用來測量飛機離地高度的無線電高度計等。

5G頻譜牽涉到飛安問題，也讓台灣高度關注，對此NCC說明，航空高度計使用頻段是4.2到4.4GHz，美國5G有使用3.7到3.98GHz範圍，兩者距離比較近，因此美國航空業擔心高度計可能會受到干擾。

不過NCC強調，台灣完全不會發生這個情形，主要是台灣5G商用頻譜目前釋出的是3.3到3.57GHz部分，跟航空高度計使用頻段有相當的保護頻段（Guard Band），並不會發生互相干擾。

台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋也表示，目前該頻段在台灣是作為境外衛星使用，長久以來也都沒有對飛安有什麼影響，台灣的5G頻譜也不在那些頻段上。

目前台灣5G頻譜競標已完成，第一階段商用頻譜釋出3.5GHz、28GHz部分頻段。除了5G商用網路外，台灣也規劃5G專網發展機制，目前政院指配4.8到4.9GHz 頻段的100MHz頻寬為5G專網頻譜，已對外開放提供各界向NCC申請進行場域實驗，至於第二階段5G商用頻譜還在規劃中、尚未釋出。（編輯：潘羿菁）1110119

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