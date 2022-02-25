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5G
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5G2/277

和碩工研院合推5G節能專網 助陣醫院工廠智慧化

2022/2/25 10:31
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（中央社記者吳家豪台北25日電）工業技術研究院與代工廠和碩今天宣布共同參加世界行動通訊大會（MWC）線上展會，攜手發表國內首套5G節能專網解決方案，可應用於無人機巡檢、智慧醫院、智慧工廠等領域。

和碩發布新聞稿指出，5G節能專網解決方案是一套管理5G基站系統節能的軟體，透過定期監控基站網路及終端裝置的流量使用狀況，使用智慧演算法將終端裝置重新導向至特定基站，在不降低服務品質下，讓更多的基站進入休眠，減少耗電以節省成本。

和碩聯合科技第六事業處總經理馮震宇表示，和碩近年來投入大量研發人力，布局5G開放式無線電接取網路（O-RAN）基站，專注在產品技術研發與垂直整合應用。產品形態已由過往聚焦的用戶終端設備，提升到提供符合3GPP及O-RAN標準的端到端5G企業專網解決方案。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安說，工研院與和碩在去年合作的智慧基站網管系統基礎上，提供專網部署解決方案，可針對不同智慧工廠、智慧醫院、智慧娛樂等各式專網應用快速擴充，有效率管理專網。（編輯：楊凱翔）1110225

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