更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯若被逐出SWIFT有何影響？5大重點看懂全球金融往來重要管道
國際

俄羅斯若被逐出SWIFT有何影響？5大重點看懂全球金融往來重要管道

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技
5G
新聞專題
5G2/278

花蓮縣政府與遠傳攜手 打造5G示範教室

2022/2/25 21:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北25日電）花蓮縣政府教育處智慧教育中心今天啟用5G示範教室及5G虛擬攝影棚，由遠傳電信建置5G網路，導入智慧城市與智慧教育應用，將科技結合花蓮在地特色，打造5G概念生活場域。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵透過新聞稿表示，花蓮縣政府積極發展全方位智慧城市，遠傳合作打造5G示範教室、5G虛擬攝影棚，運用科技得以提升學習方式與課程內容的多樣性。

5G示範教室位於花蓮縣政府教育處智慧教育中心，遠傳展示的智慧城市應用包括智慧路燈，可透過通訊聯網與路燈控制器，主動監控能耗、控制路燈開關與亮度、遠端排程控制路燈，提升能源效率；智慧充電應用藉由聯網充電樁結合雲端平台，可遠端控制多元場域。

遠傳展示的智慧教育應用為虛擬實境（VR）遠距共學，打造師生異地互動的教學沉浸感，可建立花蓮種子師資培訓基地，協助教師經驗交流。

此外，5G虛擬攝影棚以遠傳5G網路結合虛擬實境與人工智慧（AI）動態捕捉系統，打造虛擬角色，透過多元科技結合在地特色，增添課程豐富度。（編輯：）1110225

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀