花蓮縣政府與遠傳攜手 打造5G示範教室

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（中央社記者吳家豪台北25日電）花蓮縣政府教育處智慧教育中心今天啟用5G示範教室及5G虛擬攝影棚，由遠傳電信建置5G網路，導入智慧城市與智慧教育應用，將科技結合花蓮在地特色，打造5G概念生活場域。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵透過新聞稿表示，花蓮縣政府積極發展全方位智慧城市，遠傳合作打造5G示範教室、5G虛擬攝影棚，運用科技得以提升學習方式與課程內容的多樣性。

5G示範教室位於花蓮縣政府教育處智慧教育中心，遠傳展示的智慧城市應用包括智慧路燈，可透過通訊聯網與路燈控制器，主動監控能耗、控制路燈開關與亮度、遠端排程控制路燈，提升能源效率；智慧充電應用藉由聯網充電樁結合雲端平台，可遠端控制多元場域。

遠傳展示的智慧教育應用為虛擬實境（VR）遠距共學，打造師生異地互動的教學沉浸感，可建立花蓮種子師資培訓基地，協助教師經驗交流。

此外，5G虛擬攝影棚以遠傳5G網路結合虛擬實境與人工智慧（AI）動態捕捉系統，打造虛擬角色，透過多元科技結合在地特色，增添課程豐富度。（編輯：）1110225