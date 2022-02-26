中華電攻5G創新應用 今年營收拚逾50億

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（中央社記者江明晏台北26日電）中華電信今天宣布攜手KKBOX打造全台演唱會首度5G全息異地共演，中華電預估今年在5G創新應用方面的營收會超過新台幣50億元；對於同業整併，中華電樂見產業健康發展。

KKBOX年度盛會「第17屆KKBOX音樂風雲榜」今天在台北流行音樂中心登場，中華電信大秀5G MEC行動邊緣運算的高速率、低延遲技術，以擬真全息投影技術結合新生代創作樂團告五人，打造全台演唱會首次5G全息異地共演。

告五人主唱雲安與團員在分隔兩地的安排下，以1:1真人比例共演經典歌曲「在這座城市遺失了你」，完美呈現Live合唱與合奏共演，實現近乎於零延遲的影音同步視聽饗宴。

中華電信總經理郭水義表示，5G開台20個月，在2020年5G正式開台前，中華電就已經和KKBOX打造5G異地共演，這是雙方透過5G的第3次展演，這兩年累積大量能量，未來全息投影技術也很適合消防演練、演講、遠距會議等場域。

他進一步說，5G已經導入政府各項治理，包括科技執法、水資源、空氣污染監測，也針對指標型產業客戶陸續推廣5G企業專網，選定7大領域和4大解決方案整體來推動。

他認為，5G在初期方面，政府相關的應用會跑得非常快，而在食衣住行育樂方面，則看好「娛樂先行」，包括文化應用等展演；行動服務營收和平均每戶貢獻金額（ARPU）已經看到成長軌跡，未來會等比級數地擴散出去。

電信業積極轉型，中華電預估，今年在創新應用方面的營收至少要新台幣50億元，主要以企業方面應用為主，包括智慧醫療、智慧交通、智慧工廠、智慧文化等。

元宇宙目前是全球發燒的話題，中華電指出，元宇宙就是AR和VR的延伸，中華電過去已有很多布局，看好雲端遊戲等都是將來趨勢，並樂觀看待元宇宙的發展，也看到許多IT大廠投注很多資源和能量。

此外，面臨電信產業近期變局，5大電信回歸三雄鼎立，郭水義表示，「中華電未來還是會走在前面」，對於同業合併一來是祝福，二來是樂見產業健康發展；他也認為，競標結束那一刻，就覺得同業整併會是必然發展，也證明中華電當初競標的策略成功。

至於未來資費如何變化？郭水義表示，中華電會以滿足客戶需求為第一，希望推出民眾有感服務，中華電看商場不是戰場，而是商場、商機。（編輯：林興盟）1110226