遠傳偕愛立信 MWC首展5G獨立組網多切片測試

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（中央社記者江明晏台北2日電）全球行動通訊大會（MWC）於2月28日起在西班牙巴塞隆納開展，睽違兩年重啟實體展覽，遠傳與愛立信攜手展示全球第一個「5G獨立組網多切片測試」。

5G獨立組網是當前全球網路發展的重點，網路切片技術更是加速5G應用商轉的關鍵，展示攤會吸引眾多產官學界人士駐足參觀。

遠傳與愛立信去年11月初宣布完成全球第一個5G獨立組網多切片測試，並且成功在搭載Android 12版本作業系統的手機中導入URSP（UE route selection policy，使用者路由選取策略）功能，讓同一支手機中能存取多個使用者設定檔 （user profile），對應不同網路切片服務，創下全球5G新里程碑。

網路切片技術結合URSP（使用者路由選取策略），可以針對特定的使用場景和需求量身打造不同的網路切片，例如重要的視訊會議、高畫質的演場會、進行遠距診療等，能享受高品質、安全穩定的獨立網路支援。

目前遠傳與愛立信在進行商用方案評估及驗證，期望未來在布署完成的5G 獨立組網上提供高品質的網路切片服務。

遠傳表示，與愛立信於去年7月攜手成立全台首座「雙模全5G 核心網路實驗室」，成功建置5G獨立組網測試平台，全面推動5G網路從非獨立組網邁向獨立組網架構。在5G獨立組網架構中整合網路切片技術，是釋放5G無限潛能、實現5G AR/VR多視角、遠距醫療、元宇宙相關等應用的關鍵，未來遠傳將全力加速商業模式發展，期望帶動台灣產業領先世界。（編輯：林興盟）1110302