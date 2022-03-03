中華電招手新鮮人 擴大5G人力招募

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（中央社記者江明晏台北3日電）因應未來將進入「虛實整合」與「數位雙生」的網路新世界，中華電信宣布，延續5G元年，擴大招募5G/B5G、AIoT、AR/XR 、元宇宙、雲端/邊緣運算等新興應用研發相關領域新鮮人。

中華電董事長謝繼茂表示，2022年大力推動新世代網路轉型，積極推動行固網融合、雲網融合與智慧維運，藉由資源統籌運用與彈性調配，維運成本降低，提升營運效能，中華電將打造國內最大影視平台及智慧生活圈、三大百億新興業務和建構亞太資訊匯集中心。

謝繼茂並指出，中華電信已轉型為客戶導向的ICT公司，員工是重要資產，中華電提供完整職涯發展歷程，並結合系統性的發展設計，包含數位學習、推動職能培訓、培訓與業務發展結合和中高階儲備人才發展。

另外，中華電鼓勵員工透過企業內部創業家計畫，藉由企業經驗、知識、通路與資金等支持，實踐創業夢想。同時，中華電近年積極推展海外新興業務，為培養國際性人才發展，計畫性地培育國際化人才，經由外派海外輪調制度，可快速累積實戰經驗。（編輯：張均懋）1110303