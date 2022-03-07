京元電蘇州子公司復工 提高稼動達成營收

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）晶圓測試廠京元電今天下午公告，受COVID-19疫情影響的中國大陸子公司京隆科技（蘇州）即日起復工，預計透過提高稼動方式達成營收。

京元電2月中旬指出，子公司京隆科技因員工染疫，配合當地主管機關進行全員檢測，因而暫停生產活動。京元電今天公告，京隆科技已獲主管機關同意，即日起恢復生產。

京元電表示，全力配合當地政府防疫政策，採最高標準暨應變措施，確保員工安全與健康，預計透過提高稼動方式達成營收；因此京隆科技先前暫停生產活動，對全年合併營收尚無重大影響，對公司財務業務也無重大影響。

京元電指出，蘇州京隆科技每日營收約人民幣500萬元至600萬元，到3月底還有很多工作天可加緊達成營收。

展望第1季營運，本土法人表示，京元電首季業績淡季不淡，預估單季營收可站上新台幣94億元，僅較去年第4季微減，稅後淨利有機會逼近16億元，衝單季次高，每股純益可超過1.3元。

京元電去年8月股東會通過京隆科技擬申請在中國大陸A股上市案。根據年報資料，京隆科技成立於2002年9月，實收資本額1816.8萬美元，主要從事經營類比或混合自動資料處理機零組件、固態記憶系統零組件、升溫烤箱加工組裝及銷售業務、以及積體電路封裝測試。法人指出，京隆科技布局5G晶片和CMOS影像感測元件晶圓測試。（編輯：郭無患）1110307