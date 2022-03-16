智慧城市展22日登場 中華電將秀5G、AR應用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北16日電）中華電信將參與「2022年台北智慧城市展」，秀出於文化科技領域上的成功案例，如高雄市跨年及桃園市音樂節的異地共演、國家電影中心的5G多視角直播以及故宮AR導覽等。

中華電信將於今年3月22日至25日，第9次參與「2022年台北智慧城市展」。中華電信以「廣結盟」運用5G網路串聯，透過與行動終端及數位內容商等多方合作模式，形成緊密的AR/VR生態系，持續推出創新加值應用。

中華電信表示，積極推動5G網路與公部門展演活動緊密結合，於文化科技領域上建立許多成功案例，例如高雄市跨年及桃園市音樂節的異地共演、新竹市行動光雕活動、國家電影中心的5G多視角直播等。

另外，在虛實整合應用也有成功案例，例如故宮AR導覽、屏東數位市集AR活動等，使用平板或手機呈現虛擬內容與實景結合畫面。

中華電信表示，未來應用AR互動技術，讓民眾在博物館看到翼手龍化石圖片時，手機螢幕就能呈現3D動畫及和聲音，透過互動體驗及沉浸感，加深對文創內容的印象。

中華電信並於3月23日舉辦「建構智慧城市數位轉型新動力」論壇，分享中華電信數位創新成功經驗，會中將邀請台灣希望創新、博遠智能科技、緯謙科技分享企業數位轉型的成功案例，展現中華電5G專網技術及AR應用實績。（編輯：趙蔚蘭）1110316