台灣國際光影藝術節 台日共演作品登室內展覽

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（中央社記者王寶兒台北27日電）「光．舞弄．影－2022台灣國際光影藝術節」去年底在國美館戶外園區登場，明天戶外展區將是展期最後一天，室內展覽則選在25日接力開幕，展出台日共演作品。

第3屆台灣國際光影藝術節去年12月底由戶外展區搶先打頭陣登場，國立台灣美術館統計，自開幕以來已湧入超過21萬名觀眾參與。戶外展覽包含來自台灣、日本、澳洲、法國藝術家打造10組具表演性裝置特質的「光之劇場」，室內展覽也將延續「光之劇場」主軸，藉5G技術建構實體與虛擬整合的「舞台」。

室內展覽作品「你的肢體笑顏 將是我的全部」為5G互動式影像裝置，由大阪藝術大學藝術系藝術科學科教授安藤英由樹（ANDO Hideyuki）和台灣藝術團隊「純禾作」（羅禾淋、陳依純）共同合作，作品共分虛擬、實體方式呈現。

虛擬世界中，台日兩地觀眾只要下載作品同名App到智慧手機，再上傳自己的動態笑臉，就可以建立一個虛擬角色，暢遊在賽博龐克（Cyberpunk）風格的虛擬世界裡。而App內的訊息功能，也讓台日兩地民眾可同時對話。

實體世界中，台灣與日本則分別在展場架設機械手臂，手臂上的深度攝影機會捕捉同一時間、兩地觀眾的身影，透過程式點雲掃描技術，將影像即時運算後回傳到雙方展演空間中，讓各種肢體表情能在雲端上「交匯」與「融合」，展現科技藝術多元的一面。

「2022台灣國際光影藝術節」室內展覽自即日起於國美館U-108 Space展至3月20日。（編輯：管中維）1110227