是德科技支援5G新版標準測試 助提高手機連結品質

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）量測設備大廠是德科技（Keysight）積極布局5G測試，支援5G NR 3GPP第16版（Rel-16）標準測試驗證，有助提高5G連結可靠性以及5G手機連結服務品質。

是德科技今天發布新聞稿指出，中國大陸手機品牌商Vivo擴大採用是德科技5G裝置測試解決方案，加速驗證支援5G NR 3GPP第16版標準的設計；Vivo藉此可驗證新的5G設計是否符合全球標準組織3GPP制定的最新規格。

產業人士表示，3GPP在去年7月制定5G NR Rel-16標準，為5G手機消費者提供基地台覆蓋範圍更廣泛和更高的連接速度；3GPP的5G NR Rel-16規格，提供比Rel-15更多元的增強特性，也有助推動私有5G、工業物聯網（IIoT）、自動化工廠、醫療保健、公共安全、物流和運輸應用。

是德科技指出，持續與多家晶片製造商合作，讓5G網路模擬解決方案能夠提供早期3GPP Rel-16設計、測試和符合性驗證功能。

是德科技積極布局5G測試，日前使用協定符合性工具軟體，再度向3GPP提交5G NR Rel-16測試案例，協助業者驗證5G NR裝置的行動增強特性。

若經過3GPP認證後，5G裝置製造商可利用相關工具軟體的Rel-16測試功能，加速開發並推出先進的5G NR功能。是德科技指出，在3GPP Rel-16中加入行動增強功能，有助提高5G連結可靠性，在火車等高速行動時進行行動通訊應用的環境尤其關鍵。

此外，是德科技去年12月下旬推出5G毫米波（mmWave）空中下載（OTA）測試系統，經美國無線產業協會（CTIA）授權，是德科技表示，這可讓行動通訊業者在實驗室中驗證無線裝置收發器效能，有助在美國各地加速推出無線寬頻連接服務。

根據資料，是德科技客戶涵蓋全球通訊和工業、航太與國防、汽車、能源、半導體和一般消費性電子產品等領域，其中通訊類占比約47%，航太國防占比約25%，電子與工業用占比約28%。（編輯：楊蘭軒）1110222