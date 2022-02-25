電信業重資本分久必合 小業者難求生

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去年底，台灣大哥大宣布合併台灣之星，遠傳也在25日宣布併購亞太電信，電信業重回三強鼎立時代。圖為電信業包括台灣之星 、亞太、中華電信、遠傳等都在同條街。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北25日電）去年底，台灣大哥大宣布合併台灣之星，遠傳也在今晚宣布併購亞太電信，電信業重回三強鼎立時代，除反映電信業重資本的競爭、不利小業者生存，未來資費是否居高不下將是消費者擔憂的問題。

短短3個月內，台灣大哥大併購台灣之星，遠傳也宣布併購亞太電信，從3G時代存在至今的5大電信再次重回三強鼎立局面。

遠傳電信與亞太電信合併後將擁有920萬用戶數，台灣之星與台灣大哥大用戶數合併後近980萬戶，都與中華電信的1065.4萬戶在伯仲之間。

電信是重資本的產業，頻譜資源左右行動網路品質的優劣，造成頻譜標金動輒飆上千億元天價，後續還有網路建設與設備攤提等沉重負擔；在銀彈四射的戰場上，用戶數規模只有200多萬的小業者，生存空間有限，夾縫求生的台灣之星、亞太電信至今都仍在虧損。

市場分析，小業者與大業者整併至少在頻譜壯大、用戶數增加、節能減碳方面，都能享有綜效。

事實上，台灣電信門號極度飽和，平均一個人就擁有1.2個門號數，電信家數減少將能使得競爭極度白熱化的市場稍微降溫，因此台灣大今天聽聞消息回應，「雙方門當戶對、給予最高祝福，樂見同業加入電信產業永續轉型的步伐，共同讓頻譜、能源發揮更高效益，提升行動通訊基礎建設的建置成效，讓所有消費者成為最終贏家。」

遠傳則表示，台灣5G發展迅速，加速了企業的數位轉型，但基地台耗電也同時對環境造成威脅，讓台灣減少一套5G基站建置，降低能耗，並將雙方的頻譜和網路基礎建設效益最佳化，是能為環境永續做出實質的貢獻。

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然而，市場也擔憂，電信業者家數變少後，未來市場上將不存在「低價吃到飽」。對此，遠傳總經理井琪表示，5G低價吃到飽會不會出現「永遠都不要說不可能」，是市場供需問題；但畢竟5G才剛出現，4G則是在第4年後才有499吃到飽。言下之意，資費發展是彼此牽動，盼在產業健康發展之下，消費者能有多元的資費和豐富的加值服務選擇。

至於電信市場是否很難會再出現新品牌，她表示，畢竟電信是重資本的產業，只要頻譜資源不足，就會驅使競標價錢往上，坦言台灣市場太過飽和，確實沒有多少空間給其他新業者。（編輯：張良知）1110225