遠傳成立5G元宇宙加速器 砸10億打造殺手級應用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北21日電）遠傳電信今天宣布成立全台第一個5G元宇宙加速器，號召新創團隊加入，聚焦消費者應用與企業客戶兩大解決方案，遠傳初期將投資新台幣10億元，希望吸引更多資源挹注，讓元宇宙成為5G殺手級應用。

遠傳5G元宇宙加速器目標每年扶植15個新創團隊，預計明年3月進行初審，獲選團隊將獲得遠傳提供商業模式優化、技術優化、資安補強等資源，並於明年第3季參與Demo Day成果發表會，協助新創團隊在最短的時間內提供具有商業價值的創新服務。

遠傳電信總經理井琪今天出席加速器成立記者會指出，元宇宙（Metaverse）是3D的虛擬世界，如同實體世界的數位分身，人們透過擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等人機界面，可以從事社交、商業、金融、娛樂遊戲等活動，感受沉浸式體驗，且虛擬世界必須和實體世界互補互融。

井琪表示，接下來的6個月中，遠傳會客製化協助每一個新創團隊，投入技術與行銷業務支援、提供商業化的驗證場域，預計明年9月進行成果發表。遠傳初期將先投入10億元資金，藉此拋磚引玉，期望帶動更多各方資源挹注。

她也提到，元宇宙成熟必須要軟硬體配套同時到位，過去4G傳輸頻寬不夠，可能導致時間差，但5G已能克服。元宇宙要讓大家覺得便利，也要視穿戴裝置成熟度，這都不是一家公司可獨立完成，要靠很多科技公司共同努力。

在元宇宙相關應用中，井琪看好3D、AR、VR應用會較快有成果；過去主要討論硬體，現在要看如何從軟體著手，像是雲端購物商城應用，能讓很多人同時在雲端上一起購物。

組織調整方面，井琪說，遠傳將轉型辦公室與IT（資訊科技）部門合併，成立資訊暨數位轉型事業部。遠傳內部也成立顧問服務團隊，運用自身成功經驗、專業技術與經驗協助顧客數位轉型，例如鴻海虎躍雲數據中心建置專案，就是由遠傳協助上雲，未來也將協助營運。（編輯：楊凱翔）1101221