唐鳳接受韓媒專訪 分享台灣防疫及數位政策

（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）台灣防疫成果受到國際關注，行政院政務委員唐鳳日前接受韓媒KBS專訪，分享疫情爆發以來如何利用科技快速因應，以及利用5G協助偏鄉地區醫療及教育發展相關政策。

專訪影片中介紹，天才駭客出身的唐鳳在35歲時就當上台灣主管數位政策的長官，去年在COVID-19疫情爆發時與民間合作，在短短3天內就做出可以快速查明口罩販賣位置及庫存狀況的app，許多國家也跟進使用類似系統。

台灣今年5、6月確診人數一度激升，但在當局迅速對應下快速清零，KBS記者詢問個中祕訣，唐鳳回應，除了戴口罩、勤洗手、維持社交距離外，更重要的是花費了兩倍的心力去追蹤密切接觸者，也多虧民眾的合作，才能在沒有封城的狀況下遏制疫情。

唐鳳也分享台灣的簡訊實聯制，他指出，這種方式不用另外下載程式，只要簡單印幾張海報貼在營業場所就能執行，可有效減少作業時間，追蹤接觸者所需時間也從原本的24小時以上縮減至24分鐘內。

作為讓台灣能以數位方式快速因應疫情的最大功臣，唐鳳認為，政府是為了人民設計政策，將技術導入人民所需的地方，而非強要人民去適應技術；她也因此推動開放政府，直接聽取民眾的需要與建議。

唐鳳的想法也體現在當初口罩實名制的設計上，她透露，用健保卡作為認證方式的想法是來自祖母的抱怨，「她的一些比較年輕的朋友，大概也有80歲左右，覺得排隊買口罩很辛苦」，於是唐鳳反問祖母希望怎麼做，「她說，你可以用健保卡啊，在藥局領就可以了，健保卡也不會連結到我的銀行帳戶，不用擔心資訊外流，「這是個相當不錯的建議」。

台灣與韓國政府都正努力推動數位國家政策，台灣政府在5G政策的目標設定上也受到關注。唐鳳指出，台灣5G網路建設並不以消費者為主的角度、而是從對社會的正面影響來思考，比起都市，更著重在網路設備缺乏的偏鄉地區建設，對保障社會正義及公平性而言相當重要，有助更多偏鄉地區得到遠距醫療、遠距教育服務。（編輯：高照芬）1101218