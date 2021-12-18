吳釗燮接受義媒專訪：台灣是民主陣營最重要防線

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（中央社記者鍾佑貞台北18日電）外交部長吳釗燮日前接受國外媒體專訪指出，台灣面對中國文攻武嚇，位處對抗威權主義前線，是民主陣營最重要的一道防線。台灣將堅定致力捍衛民主及自由，持續加強自主防衛能力及發展不對稱戰力。

外交部上午發布新聞稿指出，吳釗燮接受義大利第一大報「共和報」（La Repubblica）書面專訪，闡述中國對台灣及全球民主的威脅、台灣在對抗疫情及在高科技供應鏈等對國際社會的貢獻。「共和報」17日刊出訪談內容。

吳釗燮表示，中國領導人習近平於中共建黨百年的演說充斥情緒性民族主義論調，其威權體制已對自由民主陣營的價值觀構成嚴重威脅，破壞世界的穩定與和平。面對中國的軍事恫嚇，台灣將持續加強自主防衛能力及發展不對稱戰力。

吳釗燮也說，台灣尊重人權、自由與法治，是政治民主及經濟繁榮的成功故事，也證明民主制度與華人文化可以並行不悖。如果中國走上民主改革的道路，中國人民一定受益匪淺。

他指出，面對中國的軍事恫嚇，台灣將持續加強自主防衛能力及發展不對稱戰力，並期盼與理念相近國家持續深化夥伴關係。

吳釗燮說，在全球疫情爆發之初，台灣汲取2003年對抗SARS的經驗積極抗疫，並結合台灣高科技產業技術，研發出對抗流行病的能力，相關經驗對於協助全球共同抗疫甚為寶貴。國際社會也更認同各國應強化醫療衛生合作，以及台灣參與世界衛生組織（WHO）的必要性與急迫性。

台灣對戰略領域供應鏈重整的貢獻方面，吳釗燮強調，台灣經貿及科技實力雄厚，尤以半導體在全球供應鏈的地位為最。此外，台灣也長年深耕5G應用、人工智慧、再生能源及生化科技等領域，盼與理念相近國家建立良好合作關係。（編輯：郭無患）1101218