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5G1/249

中華電測試5G開放網路 明年進行應用服務實證

2021/12/20 17:36（12/20 23:41 更新）
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中華電信執行國家發展委員會「亞洲．矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」，20日舉辦成果發表會，邀請國發會主委龔明鑫（左4）及5G垂直供應鏈合作夥伴參與。（中華電信提供）中央社記者吳家豪傳真 110年12月20日
中華電信執行國家發展委員會「亞洲．矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」，20日舉辦成果發表會，邀請國發會主委龔明鑫（左4）及5G垂直供應鏈合作夥伴參與。（中華電信提供）中央社記者吳家豪傳真 110年12月20日
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（中央社記者吳家豪台北20日電）中華電信今天發布新聞稿說，今年完成建置符合國際標準的5G開放網路驗測環境、提供國內網通業者自主研發設備驗證測試服務，將於明年進行5G開放網路應用服務實證。

中華電信董事長謝繼茂指出，中華電信為國內首家加入國際O-RAN（開放式虛擬無線接取網路）組織的電信業者，今年執行國家發展委員會「亞洲．矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」，為國內網通業者提供5G開放網路測試環境，協助國內廠商逐步落實國產5G網路關鍵技術自主能力。

謝繼茂表示，明年將於3處縣市場域進行開放網路應用服務實證，落實亞洲．矽谷計畫政策目標。

國家發展委員會主委龔明鑫指出，5G開放網路發展為「亞洲．矽谷5G創新應用計畫」重要項目，期望透過中華電信建置5G開放網路驗測環境，驗證國產5G設備安全性及可靠度，協助國產網通設備拿到關鍵認證門票，接軌國際供應鏈。

中華電信與耀登集團所屬耀睿實驗室合作成立亞洲首座榮獲國際O-RAN聯盟認證的OTIC實驗室，提供國內網通業者自主研發設備驗證測試服務，目前已有14家國產網通設備商申請驗證測試，包含啟基、萊昂仕、和碩、HTC、中磊、仁寶、台達電、光寶、亞旭、明泰、泰金寶、富鴻網、雲達、智易等。

此外，第4屆台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）將於21日登場，遠傳電信與台灣雲端物聯網產業協會攜手參展，將展出智慧充電、智慧共桿、太陽光電發電系統、資安訂閱服務等5G創新應用。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳將持續攜手產業夥伴，推動人工智慧物聯網（AIoT）創新，結合上下游產業鏈夥伴專長，建構5G AIoT合作生態圈，協助台灣產業鏈站穩國際市場。（編輯：林興盟）1101220

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