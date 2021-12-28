林百里：5G推升虛擬化應用將帶來極大商機

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（中央社記者吳家豪台北28日電）代工廠廣達董事長林百里今天說，5G專網完成後，虛擬化應用將發生在每個人、每個地方和每個時間，都用得上5G和AI，會帶來非常大的商機。

廣達旗下雲端供應商雲達科技今天與英特爾共同舉辦Q.synergy 5G x AI應用趨勢論壇，聚焦如何運用5G與人工智慧（AI），滿足不同垂直產業的應用需求，加速企業數位轉型。

林百里於會中接受訪問指出，從訂單來看，明年廣達筆記型電腦和伺服器「兩個都旺」，廣達也將與合作夥伴共同開發5G與人工智慧（AI）解決方案，共創新商機。

他致詞表示，在每次技術演變之前，廣達都領先研發、領先佈局，盡快把產品推出市場，取得領先優勢。這些硬體都要用5G相連才能高速運轉，就像電廠之間要透過電網相連。

林百里認為，5G建設是一個重大技術，廣達以前很少做通訊，幾年前決定要把5G專網做好，包括上傳和下載都要達到高頻寬、低延遲，需要用很多邊緣運算技術，廣達把5G專網做出來，以後虛擬化應用將發生在每個人、每個地方和每個時間，都用得上5G和AI，會帶來非常大的商機。

林百里說，廣達第一次成立Open Lab，所有合作夥伴都可以來測試5G想法和裝置，由廣達提供5G和AI運算技術支援，與合作夥伴一起開發解決方案，藉由提供很好的工具，與合作夥伴共同研發新應用、共創新商機。（編輯：郭無患）1101228