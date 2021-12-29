文曄市值突破20億美元 公司：股價有點委屈

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（中央社記者吳家豪台北29日電）半導體通路商文曄今年前3季營運表現亮眼，今天股價大漲5.3%，收在新台幣71.5元，市值突破20億美元（約新台幣556億元）。文曄表示，市值超過20億美元，代表已成為市場定義的中大型公司，但股價仍「有點委屈」。

法人指出，文曄今年前3季每股盈餘（EPS）達7.3元，已超越去年全年的5.22元，今年全年有望上看10元創新高，獲利應可超過一個股本。

法人預測2022年半導體將持續供不應求，文曄明年營收將年增雙位數百分比；由於營業費用率持續下降，文曄明年獲利成長幅度應可大於營收成長，但考量產品組合改變、明年下半年可能升息導致財務成本變化，實際獲利成長幅度仍有待觀察。

文曄代理發言人劉浩民今天出席媒體交流會說，今年全年營收有望年增31%，優於產業平均成長約25%。文曄前3季淨利新台幣58億元、年增127%，獲利成長速度優於主要競爭對手前3季淨利年增46%。

展望明年，劉浩民說，半導體產業目前受惠於5G與人工智慧（AI）技術升級，加上疫情帶動全球數位化加速，及氣候變遷帶動綠能設施布建和電動車需求，預期明年半導體需求將持續旺盛，尤其在企業支出持續增加的情況下，企業對企業（B2B）應用類別會持續供不應求。

他說，文曄持續受惠於過去幾年原廠整併效應，先前也投資很多新應用領域，新產品設計也在加速導入，原廠希望客戶導入或獲利率較高的產品，例如Wi-Fi 6滲透率可能大幅提升，應可帶動文曄明年營收成長持續優於產業平均水準，市占率也會持續攀升，考量半導體漲價趨勢，明年文曄營運仍將「價量齊揚」。（編輯：楊凱翔）1101229