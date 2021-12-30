台灣大哥大併台灣之星 牽動電信三雄版圖變化

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台灣大哥大董事會30日通過吸收合併台灣之星案，台灣大哥大晚間表示，盼儘快獲得NCC、公平會等主管機關核准，發揮營運綜效。中央社記者張皓安攝 110年12月30日

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（中央社記者吳家豪台北30日電）台灣大哥大今天宣布將以發行新股方式與台灣之星合併，一口氣縮小與市場龍頭中華電信的用戶數差距，並取得5G企業專網建設的直達車票，料將牽動電信三雄未來勢力版圖。

對於台灣大合併台灣之星，中華電信表示，市場上的合縱連橫是很正常的商業行為，中華電信給予最大的祝褔，也樂見市場未來健康、良性的競爭。

遠傳電信表示，對環境永續和產業發展有利的改變，均樂觀其成，市場終將回歸產業發展的最適規模。

中華電信截至今年11月底行動用戶數為1189.3萬戶，台灣大與台灣之星合併後終端用戶數將達980萬戶，從規模經濟的角度來看，恐讓中華電信備感壓力。

目前電信三雄都積極投資5G基礎建設，提升涵蓋率。中華電信今年5G基地台已建設逾1.2萬台，提前達標；遠傳5G基地台已近9000站，人口覆蓋率約90%，明年會提升非人口密集區與偏鄉地區的訊號涵蓋。

台灣大合併台灣之星後，3.5GHz的5G基地台加總1.1萬台，將提供90%人口、95%訊務的5G涵蓋，瞬間擠進前段班。

台灣之星持有的900MHz、2600MHz頻譜，與台灣大持有700MHz、1800MHz、2100MHz、3.5GHz、28GHz頻譜充分互補，未來共組「5G台灣隊」，將可同時滿足低頻穿透、中頻容量與高頻極速的5G需求。

至於企業專網這塊5G兵家必爭之地，法人分析，台灣大也可能從合併案中得利。

雙方合併後，在智慧工廠等企業垂直場域，將能立刻以台灣之星原持有40MHz的3.5GHz頻譜，用台灣大公網設備發射，企業不必花大筆經費就能立即使用，成本相對低廉，而且使用國際主流5G頻譜，終端設備成熟度相對較高，有望加速台灣各種垂直場域的5G發展。

台灣大哥大總經理林之晨今天出席合併記者會透露，自從他加入電信產業後，在各種公開和私下場合一直跟台灣之星的經營團隊交流，這次合併案是最近3、4個月才比較積極敲定，也凸顯電信業檯面下的暗潮洶湧。

這樁電信業最新的合併案能否讓產業版圖重新洗牌，還要等國家通訊傳播委員會（NCC）、公平交易委員會等主管機關點頭才行。但可以肯定的是，未來電信業仍將維持「大者恆大」的遊戲規則。（編輯：張良知）1101230