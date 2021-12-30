台灣大哥大併台灣之星用戶近千萬 林之晨：組5G台灣隊

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台灣大哥大董事會30日通過吸收合併台灣之星案，將以發行新股方式與台灣之星合併。台灣大總經理林之晨（前右）晚間出席記者會表示，雙方合併後會組成5G台灣隊。中央社記者吳家豪攝 110年12月30日

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（中央社記者吳家豪台北30日電）台灣大哥大董事會今天通過吸收合併台灣之星案，將以發行新股方式與台灣之星合併。台灣大總經理林之晨表示，雙方合併後會組成5G台灣隊，提供100 MHz的3.5GHz頻寬，為業界最大的5G中頻容量，終端用戶約980萬。

林之晨認為，雙方合併後，可以大大加速5G企業專網普及，台灣大會尊重所有台灣之星與用戶簽訂的合約，雙方也會盡快研擬員工安置計畫。

此案合併時間取決於主管機關，林之晨坦言，時間拖得越久，對用戶、員工、股東權益都會有負面影響，希望主管機關盡量支持。

他也透露，台灣大目前仍持有亞太電信股份，會繼續當個「快樂的小股東」。

此合併案為每股台灣之星普通股換發台灣大哥大0.04508股普通股進行合併，台灣大預計增資發行2.82億股普通股；合併後台灣大哥大為存續公司，台灣之星為消滅公司。

林之晨晚間出席合併記者會時被問到現在心情，他坦言「還有很多工作要做」，雙方要共組5G台灣隊，為用戶、股東、產業、環境創造多贏局面，雙方加總1.1萬台3.5GHz的5G基地台，將提供90%人口涵蓋、95%訊務涵蓋。

「台灣是一個相對不大的國家，又有缺電問題，台灣應該不需要4、5條5G網路，尤其5G基站耗電量是4G的3倍以上。」林之晨說，整併台灣之星，可以關掉一條3G網路和數千個重複的4G基地台站點，結合台灣大智慧節能系統，每年可節省4000萬度電力，整個計畫每年可以為台灣節省1億到2億度電力。

林之晨指出，台灣大和台灣之星分別持有60 MHz與40 MHz的3.5 GHz頻譜，也將加速5G垂直應用普及與產業轉型升級。

他表示，企業專網需要專用頻譜，才不至於受到公網干擾，台灣專頻釋出時間仍不明朗，且目前規劃給垂直場域使用的4.8到4.9 GHz專頻為次主流頻段，設備與終端成熟度、成本在短期內都不利於垂直場域發展。

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因此，林之晨強調，5G台灣隊成立後，在智慧工廠等企業垂直場域，將能立刻以台灣之星原本持有的40 MHz的3.5 GHz頻譜，以原有公網設備發射，提供不受公網干擾的企業專網服務，提升成本效益。

用戶權益方面，合併案完成後加總約980萬用戶，林之晨認為，將形成大型業者經濟規模，用戶將能享有更大網的網內互打優惠；台灣之星既有客戶也將能以原資費升級享有1.5倍4G涵蓋、3倍5G涵蓋。（編輯：楊蘭軒）1101230