台灣大哥大併台灣之星 台灣之星1股換台灣大0.04508股

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台灣大哥大董事會30日通過吸收合併台灣之星案，台灣大哥大將以發行新股方式與台灣之星合併，合併後台灣大哥大為存續公司、台灣之星為消滅公司。中央社記者張皓安攝 110年12月30日

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（中央社記者潘智義台北30日電）台灣大哥大財務長俞若奚今天在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布，董事會今天通過吸收合併台灣之星案，台灣大哥大將以發行新股方式與台灣之星合併，合併後台灣大哥大為存續公司，台灣之星為消滅公司。

俞若奚指出，合併案預計取得公平會及國家通訊傳播委員會（NCC）核准後訂定合併基準日，合併案為每股台灣之星普通股換發台灣大哥大0.04508股普通股進行合併，台灣大預計增資發行2.82億股普通股。

她說，台灣大哥大希望合併案儘快獲得NCC、公平會等主管機關核准，發揮營運綜效，以期為雙方用戶、員工、股東爭取最大權益。

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另外，台灣大哥大、台灣之星合併形成5G台灣隊，加總共100MHz3.5GHz頻寬，為業界最大的5G中頻容量，將提供90%人口，95%訊務的絕佳5G涵蓋；兩家公司持有頻譜可充分互補，同時滿足低頻穿透、中頻容量與高頻極速的5G全方位需求，雙方加總共980萬用戶，形成大型業者經濟規模。

她說，雙方可進一步將整體基礎建設投資效益、用戶體驗大幅提升，並減少一套3G網路及數千站重疊4G基地台站點，年節省用電量1億度以上，提升公司營運效率，為台灣節電、減碳做出貢獻。（編輯：蘇志宗）1101230