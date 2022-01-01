半導體資通訊看好2022景氣 但缺料疫情仍待觀察

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）時序進入2022年，半導體和資通訊業界看好今年景氣，不過缺料、貿易戰、疫情變化仍是觀察重點，市場預估半導體設備今年成長可期，晶圓代工大廠續擴產但產能滿載吃緊。

業界預期，5G、人工智慧（AI）、電動車、低軌衛星、元宇宙等5大市場應用，將帶動今年半導體和資通訊產業邁大步。

台灣經濟研究院調查廠商分析，半導體和資通訊業界看好5G和人工智慧（AI）帶動需求，且預期今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情可望趨緩，不過原物料和晶片缺料、美中貿易戰、疫情變化仍是今年觀察重點。

SEMI國際半導體產業協會預期，今年全球半導體設備市場成長力道持續走強，規模將攀上1140億美元新高，其中半導體前段（含晶圓製程、晶圓廠設施和光罩設備）和後段（含組裝、封裝和測試）設備需求成長帶動，SEMI預估前段晶圓廠設備今年規模到990億美元，較去年880億美元成長12.4%。

今年晶圓代工產能預估持續滿載吃緊，力積電董事長黃崇仁指出，加入車用晶片後，半導體成熟製程持續不足，產能短缺「不是一天兩天可以解決」，加上市場需求成長速度，超過晶圓廠擴廠增加產能速度，半導體產能不足狀況就會延續。

封測大廠日月光半導體執行長吳田玉表示，今年全球半導體產能持續吃緊，不過目前全球半導體產業有53個晶圓廠正在規劃中，對於未來半導體的量與質都有影響。

晶圓代工龍頭台積電持續擴增南科廠5奈米製程產能，先進3奈米製程技術將於今年下半年在南科廠量產。台積電位於竹南的先進封測廠，預計今年下半年開始量產系統整合單晶片（SoIC, System-on-Integrated-Chips）。台積電還計劃在中油高雄煉油廠舊址設立晶圓廠，今年開始動工，2024年量產7奈米及28奈米製程。

此外聯電位於南科晶圓12A廠的P5廠區，今年第1季將擴增1萬片產能，P6廠區預計2023年導入量產。

在資通訊領域，和碩董事長童子賢表示，疫情帶動數位經濟，若疫情趨緩，其他產業領域可恢復正常，今年景氣有機會比去年好，不過童子賢也不諱言指出，供應鏈長短料的狀況仍存在。

台北市電腦公會理事長、友達董事長彭双浪指出，成熟製程半導體元件缺料狀況仍嚴重，他預期，今年資通訊產業景氣平穩，不過原物料上漲，造成民生必需品等成本提升，是否造成全面性通膨、影響消費市場，有待觀察。

法人預期，5G、人工智慧、電動車、低軌道衛星、元宇宙等5大應用，將帶動第三代半導體、高效能運算（HPC）晶片、繪圖晶片、高階和利基型記憶體、Wi-Fi 6E無線通訊晶片、光學元件、感測元件等持續成長。

在電動車領域，鴻海集團攜手品牌車廠Stellantis布局車用晶片，最快2024年量產，旗下工業富聯也與車用半導體廠恩智浦（NXP）策略合作。鴻海與中國汽車品牌商吉利集團雙方旗下子公司也合資成立山東富吉康智能製造，布局積體電路晶片、智慧控制系統、智慧基礎製造設備等。

鴻海今年上半年將在台灣正式銷售電動巴士，今年下半年在美國、泰國、中東等地的電動車產線與專案陸續啟動；其他台灣廠商在電動車和充電樁零配件布局也持續擴展。

在元宇宙應用，宏達電、廣達、積極擴展擴增實境（AR）/虛擬實境（VR）裝置，鴻海旗下工業富聯布局元宇宙基礎設施、專業工作站、AR/VR裝置、遊戲主機等產品；體感設備大廠智崴推出第3代飛行影院設備，強攻元宇宙遊戲。

在低軌衛星，資策會產業情報研究所（MIC）產業分析師曾巧靈指出，包括印刷電路板、天線、射頻元件、低訊降頻器、纜線與電源供應、以及系統組裝等廠商，切入地面設備製造端；印刷電路板、天線、太陽能電池、遙測、推進馬達與散熱片等零組件，切入衛星製造。（編輯：郭無患）1110101